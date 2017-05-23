بالصور..فيضانات تضرب مخيمات أطمة للنازحين بريف إدلب الاخبار المحلية شارك

اسفرت الفيضانات الناجمة عن الامطار الغزيرة, يوم الثلاثاء, عن تضرر مخيمات اطمة للنازحين السوريين بريف ادلب الشمالي.

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان مخيمات اطمة تعرضت للضرر نتيجة الأمطار الغزيرة والفيضانات. . ونشرت المصادر صورا تظهر آثار الأمطار الغزيرة في منطقة أطمة بمحافظة إدلب ومخيمات النازحين فيها. وتعرضت, في نيسان الماضي, عشرات الخيم للغرق في مخيم أطمة للنازحين بريف إدلب نتيجة الأمطار الغزيرة والرياح . ويقع مخيم أطمة بالقرب من الحدود التركية، ويحوي آلاف النازحين الذين اضطروا لترك منازلهم بسبب العمليات العسكرية وأعمال العنف في مناطقهم. ومخيم اطمة عبارة عن مجموعة مكونة من 54 مخيما عشوائيا. يعيش في خيامه المتناثرة مايقارب الـ60 ألف مواطن، يواجهون ازمة انسانية, الا انهم يعتمدون في معيشتهم على المواد الإغاثية. سيريانيوز

2017-05-23 16:08:53 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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