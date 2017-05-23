مجلس الوزراء يحدد الدوام برمضان بـ 6 ساعات الاخبار المحلية شارك

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء الثلاثاء قرارا حددت بموجبه ساعات الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك في الوزارات والإدارات والهيئات العامة والجهات العامة الأخرى حيث حدد يوم الدوام بـ 6 ساعات.









وأقر مجلس الوزراء, في جلسته برئاسة رئيس المجلس عماد خميس, تحديد ساعات الدوام الرسمي اليومي الفعلية خلال شهر رمضان المبارك في الوزارات والإدارات والهيئات العامة والجهات العامة الأخرى من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا.



ويكتسب شهر رمضان خصوصية لدى الدول الإسلامية, إذ أنه يعد شهر الصوم والعبادة والتقرب من الله, إلا أن ممارسات العديد من الناس خلال هذا الشهر بدأت تلقى انتقادات بسبب ما يسمى "الانحراف" عن القيم الحقيقية لهذا الشهر خاصة فيما يتعلق بمظاهر البذخ .







سيريانيوز

2017-05-23 19:49:58 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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