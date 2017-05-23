

افادت مصادر معارضة يوم الثلاثاء، ان التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن قتل 355 شخصا من المدنيين خلال شهر واحد في سورية، وذلك منذ بدء التحالف ضرباته الجوية في أيلول 2014.













ونقلت وكالة الانباء الفرنسية (أ ف ب) عن مصادر المعارضة السورية، قولها انه تم توثيق من 23 نيسان الماضي وحتى 23 أيار الجاري، مقتل 355 شخصاً هم 225 مدنيا بينهم 44 طفلاً و36 امرأة، في أعلى حصيلة بين المدنيين جراء غارات التحالف الدولي وضرباته الصاروخية منذ أيلول 2014.







واضافت المصادر انه قتل خلال هذه الضربات فقط، 122 عنصرا من تنظيم (داعش) وثمانية من المسلحين الموالين للنظام معظمهم من جنسيات غير سورية، مشيرة الى انه ارتفع عدد القتلى الذين سقطوا بنيران تحالف واشنطن، منذ 23أيلول 2014 ولغاية اليوم إلى 7986 قتيلا بينهم 1481 مدنياً سوريا.







كما اسفرت الضربات "عن إصابة المئات بجروح متفاوتة الخطورة، وبعضهم تعرض لإعاقات دائمة وبتر أطراف، مع تدمير مبانٍ وممتلكات لمواطنين ومرافق عامة".



وكان التحالف الدولي اقر في نيسان الماضي, بتسببه بمقتل نحو 400 مدني خلال الفترة 2014-2017 في سوريا والعراق نتيجة لغاراته الجوية.



كما يبرر التحالف الدولي، أن الجهاديين يستهدفون مدنيين أيضا، ويستخدمونهم دروعا بشرية، ما يجعل من الصعب تجنب وقوع إصابات بين المدنيين.







ويشن طيران التحالف بشكل شبه يومي على مواقع لتنظيم "داعش" في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, مما ادى الى سقوط قتلى في صفوفه, لكن مصادر معارضة ومؤيدة تشير الى سقوط ضحايا مدنيين جراء القصف.







وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق, وسبق للتحالف أن اعترف بمقتل مدنيين إثر غاراته في سوريا والعراق.







سيريانيوز