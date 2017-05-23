نشرة بأسعار الخضار والفواكه.. انخفاض بالندورة والبطاطا وارتفاع في الكوسا الاخبار الاقتصادية شارك

أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الثلاثاء, نشرة جديدة بأسعار الخضار والفواكه .

وحددت النشرة أسعار أنواع الخضراوات، حيث سجلت أسعار الأصناف ثباتا, باستثناء البندورة والبطاطا التي واصلت اسعارهما بالانخفاض, مقابل ارتفاع سعر الكوسا والبصل, مقارنة بالنشرة الماضية. كما حددت النشرة أسعار بعض أنواع الفواكه, حيث تبين ان الأسعار لا تزال ثابتة. سيريانيوز

2017-05-23 14:05:56 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق