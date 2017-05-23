سيريانيوز :: ماكرون يستقبل بوتين الاثنين المقبل والملف السوري على جدول اللقاء

ونقلت وكالات أنباء عن مكتب الرئيس الفرنسي قوله ان "ماكرون سيستقبل بوتين بمدينة فرساي بالضاحية الغربية للعاصمة باريس".

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وأوضح المصدر أن الرئيسين سيتوجهان إلى قصر ” تريانون ” بفرساي؛ لحضور معرض ينظم بالتعاون مع متحف ” الارميتاج ” بمدينة سانت بطرسبرج الروسية بمناسبة زيارة الإمبراطور الروسي بيار لوجروند لفرنسا في العام 1717 ، وهو ما يمثل مرور 300 عام على إقامة علاقات دبلوماسية بين فرنسا وروسيا.

من جهته، افاد الكرملين في بيان أن الرئيسين سيناقشان "محاربة الإرهاب وتسوية النزاعين السوري والاوكراني.

وكان الرئيسان بحثا، يوم الخميس، هاتفيا قضايا محاربة الإرهاب والتعاون بين البلدين, في اول مكالمة هاتفية بينهما, منذ تسلم ماكرون منصبه.

وتعهد ماكرون, خلال حملته الانتخابية، بمكافحة تنظيم "داعش" ، لكنه لم يعلن موقف واضح من مصير الرئيس الاسد.

وزيارة بوتين المقررة لفرنسا ستكون الاولى, منذ تولي ايمانويل ماكرون مهامه.

وتأتي الزيارة بعد أشهر من إلغاء بوتين زيارة كانت مقررة إلى باريس لافتتاح مجمع كنيسة روسية قرب برج ايفل إثر سجال بينه وبين الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند الذي قال حينها إن القصف الروسي لمدينة حلب قد يرقى إلى "جرائم حرب".

سيريانيوز

2017-05-23 12:59:40