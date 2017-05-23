سقط ضحايا, يوم الثلاثاء, بانفجار سيارة مفخخة في مدينة حمص, بالتزامن مع إحباط الجهات المختصة هجوم آخر بسيارة مفخخة على طريق مطار دمشق, ما ادى الى مقتل انتحاريين كانوا بداخلها ومدني تصادف مروره في المكان.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان "شخصين قتلا وأصيب آخرين في تفجير إرهابي بسيارة مفخخة قرب دوار باب تدمر على اتجاه ساحة الزهراء في مدينة حمص".

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وجاء ذلك عقب يومين على اعلان محافظ حمص طلال البرازي بان المدينة "آمنة", بعد إتمام خروج الدفعة الأخيرة من المسلحين وبعض أفراد عائلاتهم من حي الوعر.

وتعرضت أحياء عدة في مدينة حمص مؤخرا إلى عدة تفجيرات ، راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى ، كان أضخمها تفجير في شباط 2016، بشارع الستين ، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 50 شخصًا وإصابة نحو 100 آخرين.

وفي سياق متصل, أفاد مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق لـ (سانا) بأن "الجهات المختصة دمرت سيارة مفخخة بداخلها إرهابيان اثنان قرب حاجز المستقبل على طريق مطار دمشق الدولي".

وأضاف المصدر أن الجهات المختصة “دمرت سيارة مفخخة بداخلها إرهابيان انتحاريان قبل وصولها إلى إحدى نقاط التفتيش قرب مفرق المستقبل المؤدي إلى بلدة السيدة زينب بريف دمشق”.

ولفت المصدر إلى “مقتل مدني وإصابة آخر تصادف مرورهما في المكان أثناء التعامل مع السيارة".

وتحدثت مصادر موالية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان الجهات المختصة قامت بملاحقة السيارة المفخخة وتدميرها في منطقة فارغة دون وقوع إصابات في صفوف المدنيين ، فيما تم مقتل انتحاريين كانوا بداخلها .

وشهدت عدد من المناطق الخاضعة تحت سيطرة النظام في دمشق وريفها في السنوات الماضية سلسلة تفجيرات اسفرت عن قتلى وجرحى, الا ان وتيرتها خفت في الفترة الماضية.