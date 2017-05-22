التقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية, ميخائيل بوغدانوف سفيري سوريا رياض حداد والاتحاد الأوروبي فيغاوداس أوشاتسكاس , وجرى بحث نتائج العملية التفاوضية التي جرت مؤخرا في جنيف واستانا حول سوريا.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان، ان بوغدانوف استقبل السفير السوري في موسكو رياض حداد، تلبية لطلب الأخير.

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وبحسب الخارجية الروسية، فإن الطرفين تبادلا الآراء حول "تطورات الوضع في سوريا، مع التركيز على تنفيذ مذكرة إقامة مناطق خفض التوتر، الموقعة يوم 4 أيار في أستانا من أجل خفض مستوى العنف في سوريا وتخفيف وطأة الحالة الإنسانية للسكان".

وتوصلت الدول الضامنة خلال مباحثات أستانا الاخيرة , التي عقدت الشهر الجاري, بحضور النظام السوري والمعارضة وممثلين من الولايات المتحدة والأمم المتحدة ، لاتفاق حول إنشاء 4 مناطق تخفيف التصعيد في سوريا لمدة 6 أشهر, دخل حيز التنفيذ 6 ايار .

وأضاف البيان أن بوغدانوف وحداد بحثا خلال لقائهما "توفير الظروف المواتية لإعادة بناء الهياكل الأساسية في البلاد، والعودة الطوعية للاجئين، والمساعدة على تنظيم عملية التسوية السياسية للأزمة السورية".

وفي سياق متصل, بحث بوغدانوف مع سفير الاتحاد الأوروبي " القضايا المتعلقة بالتسوية السورية، لا سيما نتائج اللقاء الدولي في أستانا في 3-4 من الشهر الجاري، ونتائج الجولة الأخيرة من المشاورات السورية السورية التي جرت في جنيف في 16-19 أيار ".

وعقدت 6 جولات من مفاوضات جنيف بشان سوريا, اخرها في 16 الجاري واستمرت لمدة 4 ايام, حيث شهدت اطلاق الية تشاورية بشان القضايا الدستورية والقانونية.

ومن المقرر عقد الجولة القادمة من العملية التفاوضية في جنيف في حزيران المقبل, بحسب ما اعلنه دي ميستورا, دون اعطاء موعد محدد.