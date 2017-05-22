أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية , يوم الاثنين، أن إعادة فتح السفارة الفرنسية في دمشق التي أغلقتها في عام 2012 , أمر "غير مطروح".

ونقلت وكالات انباء عن المتحدث باسم الوزارة رومان نادال, في إفادة يومية, ان "إعادة فتح سفارتنا في دمشق ليس على جدول الأعمال".

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وجاء إعلان الخارجية الفرنسية ردا على أنباء تحدثت أن الرئيس إيمانويل ماكرون ينوي العودة عن هذا القرار.

وكانت فرنسا في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي أمرت بإغلاق السفارة الفرنسية في آذار 2012 على خلفية الأزمة السورية.

وتعهد ماكرون, خلال حملته الانتخابية، بمكافحة تنظيم "داعش" ، لكنه لم يعلن موقف واضح من مصير الرئيس الاسد.

وأبدت بعض دول الاتحاد الأوروبي, التي سحبت سفراءها من سوريا, خلال الازمة السورية, استعدادها لمزيد من الاتصالات مع دمشق , غير أن فرنسا وبريطانيا عارضتا هذا الامر.