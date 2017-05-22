عاد التيار الكهريائي يوم الاثنين، إلى محافظة القنيطرة بعد انقطاع 11 يوماً.

وذكرت مصادر موالية, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, أن التيار الكهربائي عاد إلى كامل محافظة القنيطرة بعد تمكن الورشات من إصلاح الأعطال على خطوط التوتر العالي في مزرعة الحناوي بمنطقة سعسع

وانقطع التيار الكهربائي عن محافظة القنيطرة من دون كهرباء بعد قيام المسلحين في منطقة الظهر الأسود بمنطقة سعسع بريف دمشق الغربي بالاعتداء على خطوط الكهرباء، حسب ماأكدت وسائل اعلام محلية.

وتعرضت محافظة القنيطرة مراراً لانقطاع في التيار الكهربائي, وسط اتهام موالون للنظام المجموعات المسلحة بالإعتداء على خطوط الكهرباء ومنع دخول ورشات الكهرباء لإصلاح الأعطال.

وتشهد شبكات التيار الكهربائي أعطالا عدة تعيدها الحكومة إلى أعمال تخريبية، فضلا عن انقطاعات طويلة لانخفاض كميات الوقود المتوفرة لمحطات التوليد, الامر الذي أدى الى ارتفاع ساعات التقنين الكهربائي في معظم المناطق.



