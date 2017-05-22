مع سريان اتفاق "خفض التصعيد"..عشرات الضحايا بقصف طال عدة مناطق الاخبار المحلية شارك

سقط عشرات القتلى والجرحى, يوم الاثنين, جراء قصف استهدف مناطق بأرياف دمشق وحماه ومدينة دير الزور, مع سريان اتفاق "خفض التصعيد", الذي دخل حيز التنفيذ 6 ايار الجاري, بموجب مذكرة وقعتها الدول الضامنة خلال اجتماع استانا.

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان ضحايا سقطوا جراء قصف بالهاون استهدف سوق تجاري في مدينة كفربطنا في ريف دمشق. تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وفي ريف حماه, اشارت المصادر الى سقوط ضحايا بينهم اطفال جراء قصف جوي وبقذائف المدفعية على قريتي الحريشة والتلول الحمر. وفي مدينة دير الزور, بينت المصادر ان عشرات القتلى والجرحى قضوا جراء قصف جوي روسي استهدف حي العرضي . واعتمدت الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا, خلال مفاوضات "استانا-4, مذكرة تم التوقيع عليها, تنص على إنشاء 4 مناطق تخفيف التصعيد لمدة 6 أشهر. ودخل اتفاق إقامة "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا حيز التنفيذ 6 ايار الجاري, وتتضمن المناطق محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة فصائل جهادية بينها جبهة فتح الشام (النصرة سابقا), والثانية أجزاء شاسعة من محافظات حماة وحمص واللاذقية، والثالثة الغوطة الشرقية الواقعة في ضواحي دمشق، والرابعة اجزاء من محافظة درعا. سيريانيوز

2017-05-22 23:20:55 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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