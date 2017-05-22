سقط ضحايا يوم الاثنين، جراء حادث سير عند نزول مستشفى الشامي بدمشق.

وذكرت مصادر مؤيدة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ان الحادث وقع عند نزول مستشفى الشامي حيث دهس "صهريج مازوت" عدد من السيارات .

وتم إغلاق الطريق المؤدي إلى ساحة الأمويين نتيجة الحادث المروري, بحسب المصادر.

وكان شخصان أصيبا بجروح, آذار الماضي, جراء حادث مروري وقع في اتستراد المزة بدمشق.

وتشهد بعض الطرقات في دمشق وقوع حوادث مرورية نتيجة الازدحام بحركة السير, كما تشهد الطرقات بين المدن والبلدات بشكل مستمر حوادث مشابهة نتيجة السرعة , بالاضافة لعدم وجود الإشارات الطرقية التحذيرية قبل التقاطعات والمفارق، مما يتسبب في وقوع ضحايا.