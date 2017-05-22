لقي 3 سوريين مصرعهم واصيب اخرين جراء اندلاع اشتباكات بمخيم الملعب في جرود عرسال بلبنان, وذلك لاسباب عائلية.

وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام ان "الاشتباكات جرت ليلا بالأسلحة الرشاشة في مخيم الملعب ومحلة الجمالة في جرود عرسال لأسباب عائلية بين سوريين من بلدة يبرود وآخرين من رأس المعرة, ما اسفر عن مقتل سوريين وسقوط عدد من الحرجى".

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والقتلى هم جهاد وعبدو رحمون من رأس المعرة وحسن الرفاعي.

وتكررت في الآونة الأخيرة حوادث وفاة سوريين بينهم اطفال مقيمين في لبنان لعدة أسباب.