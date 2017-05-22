قالت إيران، يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة الأمريكية "تقوي شوكة" الإرهابيين في المنطقة، ويجب عليها الكف عن بيع الأسلحة لإرهابيين خطرين.

ونقل التلفزيون الرسمي عن متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، قوله ان "أمريكا تقوي شوكة الإرهابيين في المنطقة بسياساتها العدوانية".

وجاء تصريح قاسمي، بعد يوم من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفقة سلاح مع السعودية، واتهام ايران بأنها تسهم في "زعزعة" استقرار المنطقة، وتدعم متشددين إرهابيين.

وأكد قاسمي انه "يجب أن تتوقف أمريكا عن بيع أسلحة لإرهابيين خطرين".

وكان ترامب والعاهل السعودي وقعا يوم الأحد صفقة دفاعية بقيمة 110 مليار دولار، إضافة لعدة اتفاقيات وقعتها السعودية مع شركات أمريكية للصناعات العسكرية، وذلك ضمن اتفاقيات وصفقات تجاوزت قيمتها 400 مليار دولار.

يشار إلى أن التوتر بين واشنطن وطهران، زاد بعد تولي ترامب السلطة، وخاصة بعد أن قام سلفه باراك أوباما بتوقيع الاتفاق النووي مع إيران، الأمر الذي يعارضه الرئيس الأمريكي الحالي.

سيريانيوز