لائحة بأسعار الخضار والفواكه.. وتواصل انخفاض سعر البندورة الاخبار الاقتصادية شارك

أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الاثنين, نشرة جديدة بأسعار الخضار والفواكه .

وحددت النشرة أسعار أنواع الخضراوات، حيث سجلت أسعار الأصناف ثباتا, باستثناء البندورة التي واصلت أسعارها بالانخفاض. كما حددت النشرة أسعار بعض أنواع الفواكه, حيث تبين ان الأسعار لا تزال ثابتة. وتشهد أسواق دمشق, ارتفاعاً في أسعار الخضار والفواكه، وتكون الاسعار متفاوتة حسب المنطقة ومزاجية البائع, وسط وعود حكومية مرارا بتخفيض الأسعار في الأسواق. سيريانيوز

2017-05-22 18:40:52 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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