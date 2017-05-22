في إطار المصالحة.. تسوية أوضاع 2640 شخصا من مناطق الزبداني ومضايا وبقين الاخبار المحلية شارك

تمت, يوم الاثنين, تسوية أوضاع 2640 شخصا من مناطق الزبداني ومضايا وبقين بريف دمشق, في إطار المصالحات المحلية.

وذكرت وكالة الانباء (سانا) بأن "عملية إعادة الاستقرار إلى الزبداني ومضايا وبقين وعودة الحياة الطبيعية إليها بموجب الاتفاق القاضي بإنهاء جميع المظاهر المسلحة فيها, ترافقت بتسوية أوضاع 2640 شخصا بعد أن سلموا أنفسهم للجهات المختصة". تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

واستكمل في الـ 21 من الشهر الماضي الاتفاق القاضي بإنهاء جميع المظاهر المسلحة في منطقة الزبداني ومضايا وبقين بريف دمشق. ويأتي اتفاق المصالحة ضمن سلسلة من الاتفاقات بين النظام والمعارضة, حيث يتم توفير ممر آمن للمسلحين مقابل رحيلهم بدون قتال. ويعتبر النظام السوري هذه الاتفاقات أفضل طريقة لانهاء الحرب ، لكن مصادر معارضة تعتبر بأن النظام ينتهج , من خلال اتفاق المصالحة, ممارسات التهجير القسري والتغيير الديمغرافي . سيريانيوز

2017-05-22 17:52:18 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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