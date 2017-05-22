أعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الاثنين، إن آلية منع وقوع حوادث طيران بين موسكو وواشنطن في الأجواء السورية، لازالت تعمل.

ونقلت وسائل إعلام عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف تعلقيه على ضربة أمريكية استهدفت قافلة موالية للنظام السوري قرب التنف قبل أيام، "العسكريون، كانوا على اتصال"، مؤكدا أن آلية "تخفيف النزاع" لا تزال تعمل.

وكان البنتاغون اعلن يوم الجمعة ان العسكريين الأميركيين والروس لم يقطعوا الاتصالات بشأن سوريا بعد ضربة التحالف الدولي للجيش النظامي في محيط قاعدة التنف.

وأكد ريابكوف إن "الجانب الأمريكي انتهك مجددا القانون الدولي بشكل صارخ واستخدم القوة حيال دولة ذات سيادة، دون طلب من الحكومة الشرعية لهذا البلد".

وكانت واشنطن, قالت الخميس، أن طائرات تابعة للتحالف قصفت قافلة تابعة لقوات موالية للجيش النظامي، متجهة لقاعدة "التنف" قرب الحدود مع الأردن حيث تتواجد قاعدة عسكرية للتحالف الدولي, لعدم استجابتها لتحذيرات, في حين اعتبر الجيش النظامي ان التبريرات الأمريكية "مرفوضة" وتفضح زيف ادعاءاتها.

من جهة أخرى، قال ريابكوف إن الجولة الأخيرة من المفاوضات السورية في أستانا أكدت فاعليتها في تخفيف العنف في سوريا، وأضاف "لا أرى مشكلة في تنفيذ المذكرة الموقعة في أستانا".

ودخل اتفاق لإقامة "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا حيز التنفيذ 6 ايار الجاري, بموجب مذكرة تم التوقيع عليها بين ممثلي الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا, خلال الاجتماع العام الختامي لمفاوضات "استانا-4.

وقال إن الجولة السادسة من المفاوضات السورية، تحت إشراف المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، أكدت أن أحدا لا يشكك عموما في فعالية العمل في إطار عملية أستانا.

وكانت اختتمت في الرابع من ايار الجاري محادثات استانا 4 والتي امتدت على يومين، بحضور كافة الاطراف المعنية, وانتهت بتوقيع ممثلي الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا على مسودة خاصة بإنشاء "مناطق لوقف التصعيد" في سوريا.

وانتهت جولة سادسة من مفاوضات سورية في جنيف برعاية الأمم المتحدة في 20 أيار الجاري، حيث أعلن المبعوث الاممي الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا حينها ان هذه المفاوضات لا تهدف لصياغة دستور ولكن تمهيد الأرضية له.

سيريانيوز