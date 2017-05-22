قضى شخص وأصيب 16 آخرون، يوم الاثنين، جراء استهداف أحياء في دير الزور ودرعا بالقذائف.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مدير الصحة في دير الزور عبد النجم العبيد، انه "وصل إلى النقطة الطبية الوحيدة في حي هرابش المحاصر من قبل تنظيم (داعش) 13 جريحا بينهم أطفال ونساء ويتم تقديم العناية الطبية الممكنة لهم".

وأضاف العبيد ان "عدد القتلى مرجح للارتفاع، لأن معظم الجرحى حالاتهم حرجة".

وكان 15 شخصاً قتلوا وأصيب 63 شخصا بجروح معظمهم من الاطفال والنساء أمس الأول نتيجة اعتداءات تنظيم "داعش" الإرهابي بالقذائف على حيي هرابش والجورة بمدينة دير الزور.

وفي درعا، افادت الوكالة عن اصابة امرأتين وطفل بجروح اثر سقوط قذائف على المدينة.

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لاسيما دمشق وحمص وحلب وحماه ودير الزور وإدلب ودرعا , لسقوط قذائف هاون وصاروخية, وحدوث انفجارات, في حين تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي, بمساندة الطيران الروسي, الأمر الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا.

يشار إلى أن تساقط القذائف على مختلف المناطق، يأتي رغم سريان اتفاق لوقف اطلاق النار منذ 31 كانون الأول، ودخول اتفاقية لإقامة مناطق "تخفيف التوتر" في سوريا حيز التنفيذ منذ 6 ايار الجاري.