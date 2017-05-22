لقي ما لا يقل عن 15 شخصاً حتفهم وأصيب العشرات، يوم الأحد، جراء قصف طائرات التحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) على قرية كديران في ريف الرقة الغربي.

وقالت مصادر معارضة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ان15 شخصاً قضوا وسقط العديد من الجرحى في مجزرة كديران جراء قصف طيران التحالف للبلدة الواقعة غرب مدينة الرقة.

وأضافت المصادر إن طيران التحالف استهدف كذلك بلدة المنصور ما أدى لوقوع أضرار مادية كبيرة.

ولفتت المصادر إلى أن عناصر "داعش" قاموا بتفجير جسر الرومانية شمالي الرقة بهدف إعاقة تقدم وحدات من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) المدعومة جوا من التحالف الدولي، والتي تقود معركة "غضب الفرات" منذ تشرين الثاني من العام 2016، باتجاه المدينة.

ويشن طيران التحالف بشكل شبه يومي على مواقع لتنظيم "داعش" في المناطق الخاضعة تحت سيطرته, مما ادى الى سقوط قتلى في صفوفه, لكن مصادر معارضة ومؤيدة تشير الى سقوط ضحايا مدنيين جراء القصف.



وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق, وسبق للتحالف أن اعترف بمقتل مدنيين إثر غاراته في سوريا والعراق.



سيريانيوز