أعلن محافظ حمص طلال برازي، يوم الأحد، حي الوعر خالياً من السلاح والمسلحين، وعودة سلطة النظام إلى الحي.

ونقلت وسائل إعلام عن برازي قوله ان “حي الوعر أصبح خاليا من السلاح والمسلحين بعد إتمام خروج الدفعة الأخيرة من المسلحين وبعض أفراد عائلاتهم الرافضين لاتفاق المصالحة”.

وأضاف البرازي ان "قوى الأمن الداخلي ستدخل إلى نقاط تمركز في القصر العدلي وقسم شرطة الوعر ومؤسسات الدولة".

وبين المحافظ ان 2100 شخص غادروا اليوم من الحي، بينهم 780 مسلح.

وبدأت مساء الخميس عملية إخراج الدفعة الأخيرة من مسلحي حي الوعر وبعض عوائلهم، في اطار اتفاق مصالحة بين النظام وفصائل معارضة مسلحة، تقضي بإخراج من يرغب من الحي وتسوية أوضاع من يريد البقاء.

ويأتي إجلاء الدفعة الأخيرة بعد نحو شهرين من التوصل إلى اتفاق بين النظام السوري والفصائل المعارضة برعاية روسيا، يقضي بإجلاء آلاف المقاتلين والمدنيين الراغبين من حي الوعر على دفعات خلال فترة أقصاها شهران.

ويتجه المقاتلون المغادرون إلى محافظة إدلب في شمال غرب سوريا أو إلى جرابلس في محافظة حلب.

سيريانيوز