حسم مانشستر سيتي وليفربول بطاقتي دوري الأبطال وآرسنال ينهي موسمه الكارثي في الدوري بغياب عن المسابقة الأوروبية الأم للمرة الأولى منذ 19 عاماً الاحد في المرحلة الأخيرة من الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم .

ونجح مانشستر سيتي وليفربول في حجز بطاقتي التأهل الأخيرتين إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فنال سيتي ثالث بطاقات التأهل المباشر بفوزه على مضيفه واتفورد 5-صفر، فيما سيخوض ليفربول ملحق دوري الأبطال بفوزه على ضيفه ميدلزبره 3-صفر.



بالمقابل ابتعاد آرسنال عن التأهل إلى المسابقة الأوربية الأم وذلك بعد الظهور في البطولة ل19 موسماً على التوالي.



ورفع سيتي رصيده الى 78 نقطة وأنهى الدوري في المركز الثالث، متقدما بنقطتين على ليفربول، بينما اكتفى آرسنال بالحلول في المركز الخامس برصيد 75 نقطة على رغم فوزه بعشرة لاعبين على ضيفه إيفرتون 3-1.



وبذلك ضمن سيتي التأهل المباشر إلى دور المجموعات، ليرافق بطل الدوري الإنكليزي تشيلسي والثاني توتنهام هوتسبر، بينما يشارك ليفربول في الدور التمهيدي الثالث للبطولة الأوروبية. أما أرسنال، فسيغيب عن دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 1997-1998.



وكانت المنافسة على البطاقتين الأخيرتين ارتفعت هذا الأسبوع، مع فوز سيتي وأرسنال على وست بروميتش البيون 3-1 وسندرلاند 2-صفر على التوالي الثلاثاء في مباراتين مؤجلتين من مراحل سابقة.



ومع الترتيب الحالي، سيكتفي أرسنال الخامس وإيفرتون السابع بخوض مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل، إضافة إلى مانشستر يونايتد السادس الذي لا يزال يأمل في التأهل إلى دوري الأبطال، في حال فوزه بنهائي الدوري الأوروبي هذا الموسم المقرر في 24 أيار أمام أياكس أمستردام الهولندي.