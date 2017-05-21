تُوج يوفنتوس بطلًا للدوري الإيطالي للمرة السادسة على التوالي، والـ33 في تاريخه كأكثر الأندية الإيطالية تتويجًا باللقب، اليوم الأحد، عقب فوزه على ضيفه كروتوني بـ3 أهداف دون رد، في الجولة قبل الأخيرة من الدوري.

واحتفل لاعبو يوفنتوس وسط جماهيرهم باللقب، بعد إحرازهم كأس إيطاليا على حساب لاتسيو قبل أيام.



وأكد يوفنتوس جدارته بالتربع على عرش كرة القدم الإيطالية في السنوات الأخيرة، تحت قيادة مدربه ماسميليانو أليجري، الذي عزز رقم البيانكونيري القياسي في عدد مرات الفوز المتتالي بلقب المسابقة (6 مرات)، كما بات اليوفي أول فريق يتوج بالثنائية المحلية (الدوري والكأس) في 3 مواسم متتالية.