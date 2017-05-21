احتفل تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والمباراة الأخيرة لقائده جون تيري، بإستاد ستامفورد بريديج بالفوز (5-1) على سندرلاند، اليوم الأحد، ليرفع رصيده لـ30 انتصارًا هذا الموسم، وهو رقم قياسي.

ولم يفسد الهدف، الذي أحرزه خافيير مانكيو لسندرلاند، بعد 3 دقائق من البداية، الاحتفالات، إذ أدرك ويليان التعادل، بعدها بـ5 دقائق، عقب ضغط مستمر من تشيلسي.



وأتيحت فرص لأغلب لاعبي تشيلسي، الذي يستعد لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، السبت المقبل، أمام مرمى سندرلاند، خلال المباراة.



وجعل إدين هازارد، النتيجة (2-1) بتسديدة جيدة، بالزاوية البعيدة، وأضاف بيدرو، الهدف الثالث بضربة رأس في الدقيقة (77).



وعزز ميشي باتشواي، تفوق تشيلسي بهدفين متأخرين، قبل أن يُدخل المنظمون، مسرحًا متنقلاً؛ استعدادًا لتقديم كأس البطولة.



واستبدل المدرب أنطونيو كونتي، الساعي للثنائية المحلية في موسمه الأول مع تشيلسي، القائد تيري في الدقيقة (26)، وهو رقم قميصه، وسط تحية حارة من الجماهير.



واحتضن قائد إنجلترا السابق، زملاءه وهو يبكي، قبل أن ينهي مسيرته، في النادي التي استمرت 22 عامًا.