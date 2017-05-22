توّج ريال مدريد "ملكا" للدوري الإسباني للمرة الأولى منذ 2012 والثالثة والثلاثين في تاريخه بعد فوزه على مضيفه ملقا 2-صفر الأحد في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 93 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام برشلونة بطل الموسم الماضي الفائز بدوره على ضيفه إيبار 4-2.



ويدين ريال، الذي كان يكفيه التعادل، بالتتويج إلى نجميه البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة اللذين سجلا الهدفين.



ويشارك ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الثالث مباشرة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ويخوض إشبيلية الرابع الملحق.



اللقب هو الأول لريال مدريد في الدوري المحلي منذ 2012، لكن حصاده كان وفيراً في الأعوام الأخيرة في دوري أبطال أوروبا فتوج فيها عامي 2014 و2016 على حساب أتلتيكو مدريد.



ويبحث الفريق الملكي عن تحقيق ثنائية نادرة (الليغا ودوري أبطال أوروبا) للمرة الأولى منذ عام 1958، إذ يلتقي يوفنتوس الإيطالي في نهائي البطولة القارية في 3 حزيران/يونيو المقبل في كارديف.



وإلى جانب الصراع التقليدي بين ريال مدريد وبرشلونة، فإن الأعوام الماضية شهدت تنافساً من نوع آخر بين نجمي الفريقين، رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.



وفي حين رفع رونالدو رصيده إلى 25 هدفاً في البطولة، فان ميسي خرج بلقب الهداف برصيد 37 هدفاً بعد أن سجل هدفين اليوم.



في المقابل، لم يعد أمام برشلونة سوى مسابقة الكأس المحلية للخروج بلقب هذا الموسم حيث يلتقي ألافيس في النهائي في 27 أيار الحالي.



وستكون مباراة ألافيس الأخيرة لمدرب برشلونة ونجمه الدولي السابق لويس إنريكي الذي قرر عدم تجديد عقده الذي ينتهي في نهاية الموسم الحالي عقب الخسارة القاسية أمام سان جيرمان.