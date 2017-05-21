انخفاض أسعار بعض أصناف الخضار ..وثبات بالفواكه باستثناء التفاح الاخبار الاقتصادية شارك

أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الاحد, نشرة جديدة بأسعار الخضار والفواكه .

وحددت النشرة أسعار بعض أنواع الخضراوات، حيث سجلت أسعار اغلب الأصناف ثباتا, باستثناء البندورة التي واصلت أسعارها بالانخفاض, فضلا عن انخفاض أسعار البطاطا والبصل والكوسا, مقارنة بالنشرة السابقة. كما حددت النشرة أسعار بعض أنواع الفواكه, حيث تبين ان الأسعار لا تزال ثابتة, ماعدا اسعار التفاح والتي شهدت ارتفاعا, مقارنة بالنشرة السابقة. وتشهد أسواق دمشق, ارتفاعاً في أسعار الخضار والفواكه، وتكون الاسعار متفاوتة حسب المنطقة ومزاجية البائع, وسط وعود حكومية مرارا بتخفيض الأسعار في الأسواق. سيريانيوز

2017-05-21 12:41:52 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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