ألقت مصلحة جمارك المطار اللبناني القبض على سوري حاول تهريب كمية من الكوكايين، وضعها في 28 واقيا ذكريا, قبل ان يبتلع تلك الكميات.

وذكرت الوكالة (الوطنية) اللبنانية، أنه "تم استجواب المشتبه به الذي كان آتيا من الأكوادور في أميركا الجنوبية، عبر رحلة للطيران التركي، قبل نقله إلى المستشفى لتصويره واستخراج المواد الممنوعة من داخل امعائه".

وقدرت كمية الكواكين بحوالى كيلو غرام, في وقت لاتزال التحقيقات مستمرة باشراف القضاء المختص.

وسَبق أن ألقت السلطات الأمنية القبض على عدد من السوريين ومحاكمتهم بتهم مختلفة كالقتل والسرقة وحيازة السلاح والأوراق المزورة والانتماء الى شبكات إرهابية وغيرها من الأعمال المخالفة.