شن مقاتلو تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), يوم الجمعة, هجوماً مباغتاَ على قرية “جزرة البوشمس” بريف ديرالزور الغربي, الواقعة تحت سيطرة قوات "سوريا الديمقراطية"، حيث اقدم على قتل عدد من المدنيين واختطاف اخرين.

وقالت معلومات متطابقة من مصادر عدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان تنظيم “داعش” اعدم عدد من أهالي القرية من بينهم أطفال ونساء رمياً بالرصاص، كما اختطف اخرين بعد تسلل عناصره إليها ظهر يوم الجمعة.

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وأشارت المصادر الى ان الهجوم جاء نتيجة استغلال "داعش" الظروف الجوية السيئة التي ضربت المحافظة إثر العاصفة الغبارية.

وتحدث بعض المصادر ان مقاتلو التنظيم أسروا 3 من عناصر قوات "سوريا الديمقراطية" في القرية وسرقوا العديد من الأغنام والأبقار والآليات من القربة، فيما تمكنت القوات من صد هجوم التنظيم .

وجاء ذلك في وقت استهدف "داعش" حيي الهرابش والجورة بمدينة دير الزور, الخاضعتين لسيطرة الجيش النظامي, بعشرات القذائف, مما اسفر عن مقتل 15 شخصا واصابة 63 اخرين بجروح.

ويأتي هذا الهجوم عقب يوم على هجوم مماثل شنه التنظيم على قرية عقارب الصافية شرق مدينة سلمية بريف حماة, حيث أقدم على قتل عشرات المدنيين.