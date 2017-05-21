أسفرت العواصف الرملية عن تضرر واقتلاع خيام السوريين اللاجئين العالقين على الحدود بين المغرب والجزائر.

وتحدث ناشطون, بحسب صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي, عن معاناة هؤلاء اللاجئين السوريين بسبب سوء الأحوال الجوية بعد أن ضربت عاصفة رملية المنطقة الصحراوية التي نصبوا فيها خيامًا واهية لإيوائهم؛ في انتظار حل لقضيتهم العالقة.في الصحراء ".

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وتداول ناشطون سوريون مقطع فيديو يظهر عواصف رملية شديدة تقتلع خيام اللاجئين السوريين العالقين، وغالبهم من النساء والأطفال.

وسبق ان اتهمت المغرب نظيرتها الجزائرية، بـ"محاصرة" 55 مهاجراَ سورياَ, بينهم نساء وأطفال, بالقرب من الحدود بين البلدين جنوبا, في تصرف وصفته "بالغير انساني" .