تواصلت, يوم الاحد, عمليات خروج المسلحين من حي الوعر وعائلاتهم، باتجاه ريف حلب الشمالي, في إطار الدفعة الأخيرة, والتي سيتم مع نهاية تنفيذها إعلان مدينة حمص بالكامل خالية من السلاح والمسلحين.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن 459 مسلحاً ونحو 993 شخصا من أفراد عائلاتهم، خرجوا من حي الوعر اليوم.

واشارت الوكالة الى انه "تم انجاز خروج 989 شخصا بينهم 308 مسلحين ضمن 26 حافلة من حي الوعر باتجاه مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي، مشيرة الى أن "عملية خروج المسلحين وبعض أفراد عائلاتهم إلى مدينة إدلب مستمرة, حيث خرجت من الحي 11 حافلة على متنها 463 شخصا بينهم 151 مسلحا."

وخرج يوم الجمعة، ضمن الدفعة الأخيرة 347 شخصا بينهم 158 من مسلحي حي الوعر الرافضين لاتفاق المصالحة باتجاه الدار الكبيرة في ريف حمص الشمالي.

بدوره, قال محافظ حمص طلال البرازي, في تصريح للصحفيين, إن آخر حافلات تقل مقاتلي المعارضة وعائلاتهم ستغادر حي الوعر المحاصر في مدينة حمص يوم الأحد .

واشار البرازي الى ان حي الوعر سيصبح في الساعات المقبلة "خاليا من السلاح والمسلحين".

وبدأت مساء الخميس عملية إخراج الدفعة الأخيرة من مسلحي حي الوعر وبعض عوائلهم، في اطار اتفاق مصالحة بين النظام وفصائل معارضة مسلحة، تقضي بإخراج من يرغب من الحي وتسوية أوضاع من يريد البقاء.

يشار إلى انه تم التوصل في 13 من شهر اذار الماضي لاتفاق مصالحة بين النظامي ومسلحي المعارضة في الوعر, خرج بموجبه مسلحي الحي مع عائلاتهم على عدة دفعات.

سيريانيوز