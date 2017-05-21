سقط قتلى وجرحى, يوم الاحد, بانفجارين استهدفا مقر لحركة "أحرار الشام" في ريف ادلب.

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدف مقرًا لحركة "أحرار الشام" في بلدة تل الطوقان بريف إدلب، أثناء اجتماع لتخريج دورة من مقاتلي الحركة، ما أوقع قتلى وجرحى.

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وبحسب الأنباء الواردة، فإن تفجيرًا آخر بدراجة نارية تبع التفجير الأول خارج المقر, بحسب المصادر.

من جهتها, تحدثت مصادر موالية عن حدوث انفجارين متتاليان في مقر لـ "حركة أحرار الشام" في ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻞ الطوقان ﺑﺮﻳﻒ إدلب ,مما اسفرا عن مقتل وجرح عدد كبير من العناصر.

ولم تعلن أي جهة حتى الان مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف مقر الحركة.

وسبق ان وقعت عدة هجمات وتفجيرات استهدف مقرات وتجمعات لحركة "احرار الشام" في مناطق بريف ادلب, اسفرت عن سقوط ضحايا.

وتقع مناطق من إدلب تحت سيطرة فصائل معارضة تدعمها تركيا بينها فصائل تقاتل تحت لواء "الجيش السوري الحر", بينما تسيطر حركة "أحرار الشام" المتشددة على أجزاء, ويسيطر تحالف "تحرير الشام" ، الذي تمثل جبهة "فتح الشام" أقوى فصائله، على أجزاء أخرى.