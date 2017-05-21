كشفت "غوغل" عن ميزة جديدة باسم "غوغل للأعمال"، لمساعدة الأشخاص الذين يبحثون عن عمل عبر فرز الملايين من قوائم الوظائف لمطابقة أفضل فرص العمل مع المرشحين له.

وبحسب Bloomberg، فإن ميزة Google for Jobs ستقوم بجمع قوائم الوظائف من خدمات أخرى في فيسبوك، LinkedIn، Glassdoor، Monster، وZipRecruiter، ولن تضيف قوائم وظائف خاصة بها على الأقل في البداية.

وسيتم تجميع كل الوظائف المشابهة معًا ليتم سردها تحت أسماء مختلفة، بينما قامت شركاتن بتجربة الميزة الجديدة، وشهدوا زيادة بنسبة 18 % في الطلبات عن ما كان في السابق.

وحالياً، عند نقر أحد المستخدمين على الوظيفة التي يريدها، تقوم "غوغل" بإرسالها إلى خدمة أخرى لتطبيقها كونها لاتملك حتى الآن آلية خاصة بها.

سيريانيوز