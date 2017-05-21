أطلقت وزارة الصحة , يوم الأحد, حملة تلقيح ضد مرض الحصبة في مختلف المحافظات على أن تستمر حتى ال25 من أيار الجاري.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية (سانا) عن الوزارة قولها انها "وفرت كل المستلزمات لإنجاز الحملة والوصول إلى 2,466 مليون طفل عبر استنفار 1078 مركزا صحيا و793 فريقا جوالا و6723 عاملا صحيا و676 سيارة".

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وتستهدف الحملة جميع الأطفال من عمر 7 أشهر إلى ما دون الخمس سنوات .

وكان وزير الصحة نزار يازجي أكد, في وقت سابق, ان اللقاحات المستخدمة آمنة ومعتمدة من منظمة الصحة العالمية ويتم استيرادها تحت شروط ومواصفات دقيقة , داعيا الأهالي إلى مراجعة أقرب مركز صحي أو فريق جوال مصطحبين أطفالهم خلال فترة الحملة لإعطائهم اللقاح مجاناً.

وتأتي هذه الحملة بعد عامين من حملة مماثلة, حيث أطلقت وزارة الصحة حملة مشابهة في الـ2015 ، كما نفذت عام 2013 حملة ضد الحصبة في المدارس ومراكز الإقامة المؤقتة والمراكز الصحية.

وتهدف حملات التلقيح بحسب الوزارة الى منع انتشار وباء بالمرض وتعويض تراجع التغطية باللقاحات الذي تسببت به ظروف الحرب في سوريا.