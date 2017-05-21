تستعد "غوغل" لطرح نسخة "الواقع الافتراضي" من "يوتيوب" والتي تضم غرف مشتركة لمشاهدة مقاطع الفيديو 360 درجة والتحدث حولها، وذلك في وقت لاحق من هذا العام.

وبحسب theverge، فإن الميزة الجديدة قادمة كجزء من تحديث أكبر لمنصة "غوغلDaydream" للواقع الافتراضي، حيث تتيح هذه الميزة الميزة لمجموعات صغيرة من الأشخاص الدخول في جلسة عرض والتحدث إلى بعضهم البعض عبر الدردشة الصوتية الآنية.

وتتيح الخدمة للمشاهدين التحكم بما يشاهدون ورؤية ما يشاهده الأخرون واختيار مزامنة نفس الفيديو، بينما يظهر الأشخاص كصور رمزية يتحدثون بشكل مباشر بدلاً من ترك تعليقات، لقضاء الوقت والتحدث خلال عدة الواقع الافتراضي.

والمختلف بهذه الميزة عن غيرها من الميزات المشابهة، هي اتاحة التواصل مع الأصدقاء ولكن في ظل الشعور بأنه في مركز الفيديو 360 درجة ولا يجلسون مع بعضهم البعض في غرفة معيشة افتراضية.

سيريانيوز