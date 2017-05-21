غُرّم "فيسبوك" بـ 122 مليون دولار بتهمة تقديم بيانات مضللة حول صفقة الاستحواذ على "واتس اب".

ونقلت "رويترز" عن لجنة مكافحة الاحكتار في الاتحاد الأوروبي التي تراقب المنافسة، قولها إن الغرامة متناسبة ورادعة للموقع، الذي خرق شروط الاستحواذ على "واتس اب"، حيث ادعت "فيسبوك" أنها لا تملك وسائل لربط حسابات مستخدميها على المنصتين، لكن اتضح لاحقاً عدم صحة ذلك.

وأكدت اللجنة أن "فيسبوك" و"واتس اب" تبادلا بيانات المستخدمين، بما في ذلك أسماءهم وأرقام هواتفهم، لكن تم اكتشاف وجود تقنية لدمج بيانات المنصتين منذ عام 2014، كما أن عاملي "فيسبوك" كانوا على علم بذلك.

وكانت "فيسبوك" استحوذت على "واتس اب" عام 2014 بصفقة بلغت قيمتها 19 مليار دولار.