أعلن القائمون على تطبيق "تيليغرام" عن ميزة رسائل الفيديو وشبكة "تيليسكوب" لمشاركة مقاطع الفيديو.

وبحسب وسائل إعلامي، فإن الميزة الجديدة تتيح ارسال مقاطع فيديو يصل طول الواحد منها إلى دقيقة واحدة بعد تسجيله عبر الكاميرا، حيث يحتاج المستخدم أولًا التحديث إلى الإصدار الجديد، ثم الضغط على آيقونة المايكروفون الموجودة أسفل الشاشة لتفعيل وضع الكاميرا.

بعد ذلك، وبالضغط على زر التسجيل يبدأ تسجيل المقطع ورفعه في ذات الوقت لإرساله مباشرة فور الانتهاء، وبالتالي يصل المقطع بشكل فوري، في حين يمكن أيضًا تسجيل الفيديو من خلال سحب زر التسجيل نحو الأعلى، وهنا لن يحتاج المستخدم لإبقاء إصبعه على زر التسجيل.

وعند استلام المقطع من قبل الأصدقاء، سيظهر داخل دائرة للتركيّز على وجه المستخدم ورسالته. كما وفّرت الشركة خاصيّة “الصورة-في-صورة” Picture-in-Picture التي ستسمح بمشاهدة رسائل الفيديو وقراءة رسائل ثانية دون الحاجة للبقاء في نفس المحادثة.

وفي ذات السياق، كشفت "تيليغرام" عن شبكة "تيليسكوب" لمشاركة مقاطع الفيديو على الإنترنت، لتساعد المشاهير على نشر رسائل الفيديو الخاصة لشريحة أوسع من مستخدمي "تيليغرام" فقط، وتقدم هذه الميزة رابط للفيديو يمكن نشره على "فيسبوك" و"تويتر".