قامت "فيسبوك" بطرح واجهات جديدة وإعادة ترتيب أقسام تطبيق "مسنجر"، لتجعل الوصول إلى أقسامه أسهل.

وبحسب "عالم التقنية"، فإن تطبيق "فيسبوك" أصبح مقسماً لـ 3 أقسام من خلال شريط في الأعلى للتبويبات، الأول للرسائل وقراءة جميع المحادثات، والثاني للاصدقاء المتصلين حالياً، والثالث للمجموعات.

وأضافت "فيسبوك" أيضاً، شريطاً سفلياً للتبويبات يضم الرئيسية، والمكالمات، بالإضافة إلى زر الكاميرا لمشاركة قصّة جديدة بسهولة. ويوجد تبويبين آخرين للألعاب والثاني خاص بالمستخدمين People.

ويبقى في أعلى التطبيق، شريط الحكايات Stories التي يشاركها الأصدقاء، وهو محتوى يدوم لمدة 244 ساعة فقط ثم يختفي.