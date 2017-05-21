أرجعت وزارة الاتصالات والتقانة سبب استمرار الانخفاض الكبير في جودة الإنترنت خلال الأيام الثلاثة الماضية, الى "صعوبة الاتفاق مع الجهة المسؤولة عن الإصلاح", وهي إحدى الشركات المصرية المشرفة على الخدمة المغذية لسوريا.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات لصحيفة (الوطن) المحلية, أن العمل مازال مستمراَ حتى الآن, ولا نتيجة لإصلاح الخلل الحاصل الذي أدى إلى تراجع سرعة الإنترنت".

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وأشار الى "عدم وجود فترة زمنية معينة لإعادة إصلاح العطل وتأمين عودة الخدمة إلى ما كانت عليه".

وكانت الشركة السورية للاتصالات اعلنت, يوم الخميس، أن جودة خدمة الانترنت انخفضت نتيجة انقطاع أحد الكوابل البحرية الدولية الناقلة للخدمة, حيث تم التواصل مع الشركة المسؤولة عن الصيانة لإصلاحه بأسرع وقت.

وتعاني شبكة الانترنت في عموم البلاد، بطء شديد، يعود السبب إلى زيادة عدد المشتركين بشكل كبير، بحسب مؤسسة الاتصالات.