تيلرسون: سنكثف الجهود لردع إيران في سوريا واليمن الاخبار السياسية شارك

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون يوم السبت إن واشنطن تعتزم تكثيف جهودها لردع إيران في سوريا واليمن.











وتدعم ايران النظام السوري اقتصاديا وعسكريا وسياسيا, فيما تدعم الولايات المتحدة اطياف من المعارضة السورية, وطالبت مرارا بتنحي الرئيس الاسد كما فرضت عدة حزم من العقوبات على النظام.





واضاف تيلرسون في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي عادل الجبير في الرياض إنه يأمل في أن يستغل الرئيس الإيراني حسن روحاني ولايته الثانية لإنهاء برنامج الصواريخ الباليستية وإنهاء ما وصفها بأنها شبكة إرهابية.



وأضاف تيلرسون قائلا "لن أعلق على توقعاتي, لكننا نأمل في أن روحاني إذا أراد أن يغير علاقة إيران ببقية العالم فتلك هي القرارات التي يحتاج إلى اتخاذها".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني فاز بدورة رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية الثانية عشرة التي جرت يوم أمس الجمعة بحصوله على نسبة 13ر57 بالمئة من أصوات الايرانيين.

بدوره, قال الجبير إن الانتخابات الرئاسية الإيرانية شأن داخلي ودعا طهران إلى الالتزام بقرارات الأمم المتحدة بشأن صواريخها الباليستية ووقف دعم "الإرهاب".

وقال تيلرسون الذي يرافق الرئيس دونالد ترامب في أولى جولاته الخارجية إن شركات أمريكية وقعت اتفاقات تبلغ قيمتها 350 مليار دولار مع السعودية خلال اليوم الأول للرئيس في الرياض.





يشار الى ان الرئيس الامريكي بدأ اليوم زيارة رسمية الى السعودية تخللها توقيع العديد من الاتفاقيات.

سيريانيوز

2017-05-20 22:30:23 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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