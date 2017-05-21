روما يقلب الطاولة على ملعب كييفو ويفوز بخماسية معززاً موقعه بالمركز الثاني اخبار الرياضة شارك

قلب روما الطاولة على مضيفه كييفو وتغلب عليه 5-3 في المرحلة السابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم .

وسجل لكييفو الأرجنتيني لوكاس كاسترو (15) والانكليزي روبرتو انجليزي (37و86)، بينما جاءت خماسية روما عن طريق ستيفان الشعرواي (28و58) والمصري محمد صلاح (42و76) و البوسني إيدن دزيكو (83).



وعزز روما مركزه الثاني برصيد 84 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن يوفنتوس المتصدر الذي سيواجه ضيفه كروتوني الأحد، بينما تجمد رصيد كييفو عند 42 نقطة في المركز الرابع عشر مؤقتاً. سيريانيوز 2017-05-21 00:13:09 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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