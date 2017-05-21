انتزع بوروسيا دورتموند المركز الثالث المؤهل مباشرة إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا بشق النفس من هوفنهايم الرابع، بعد فوزه على ضيفه فيردر بريمن 4-3، السبت في المرحلة الأخيرة من الدوري الألماني.

وانفرد دورتموند في المركز الثالث بعد تعادل مطارده هوفنهايم من دون أهداف مع ضيفه أوغسبورغ، رافعًا رصيده إلى 64 نقطة مقابل 62 لهوفنهايم.



وكان بايرن ميونيخ حسم اللقب للموسم الخامس على التوالي، ولايبزيغ مفاجأة الموسم المركز الثاني. ويشارك الثلاثة الأوائل مباشرة في دوري الأبطال، ويخوض الرابع الدور الفاصل.



وكان دورتموند الذي بلغ ربع نهائي دوري الأبطال هذا الموسم وخرج على يد موناكو الفرنسي، متأخراً قبل ربع ساعة على النهاية 2-3، بيد أنه سجل ركلتي جزاء في نهاية المباراة منحتاه الفوز.



وسيخوض فولفسبورغ المباراة الفاصلة للبقاء في دوري الأضواء عقب خسارته أمام مضيفه هامبورغ 1-2.



وفي باقي المواجهات، فاز بايرن ميونيخ، البطل، على فرايبورغ 4-1 وباير ليفركوزن على مضيفه هيرتا برلين 6-2 وكولن على ماينز 2-صفر وتعادل أينتراخت مع لايبزيغ، الوصيف، 2-2 وبروسيا مونشنغلادباخ مع دارمشتات 2-2 وهوفينهايم مع أوغسبورغ سلبياً وإنغلوشتات مع شالكه 1-1.



ويذكر أن كل من إنغلوشتات ودارمشتات غادرا أجواء البوندسليغا.