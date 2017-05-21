نابولي يواصل مطاردة روما برباعية بشباك فيورنتينا بالدوري الايطالي اخبار الرياضة شارك

تجاوز نابولي بسهولة ضيفه فيورنتينا وفاز عليه 4-1 السبت ضمن المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وحقق أهداف نابولي كل من السنغالي كاليدو كوليبالي (8) ولورنزو إنسيني (36) والبلجيكي دريس ميرتينز (57 و64)، وسجل لفيورنتينا السلوفيني جوسيب إيليشيش (60).



وعزز نابولي الثالث رصيده إلى 83 نقطة بينما بقي فيورنتينا في المركز السابع برصيد 57 نقطة.



ورفع مرتنس رصيده إلى 27 هدفاً في المركز الثاني في ترتيب الهدافين بفارق هدف عن دزيكو.



ويملك نابولي أفضل خط هجوم بتسجيله 90 هدفاً مقابل تلقي مرماه لـ37 هدفاً في الدوري هذا الموسم. سيريانيوز 2017-05-21 00:24:44 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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