الألماني الشاب زفيريف يواجه الصربي دجوكوفيتش في نهائي بطولة روما للأساتذة اخبار الرياضة شارك

يلتقي الصربي نوفاك دجوكوفيتش الثاني والألماني الكسندر زفيريف في المباراة النهائية لدورة روما الإيطالية الدولية لكرة المضرب، خامس دورات الماسترز للألف نقطة.

وفاز دجوكوفيتش على النمسوي دومينيك تييم الثامن وزفيريف على الأميركي جون ايسنر في نصف النهائي.



وسحق دجوكوفيتش منافسه النمسوي تييم 6-1 و6-صفر في 59 دقيقة، في مباراة بدا فيها النمسوي مختلفا عن تلك التي فاز فيها الجمعة على الإسباني رافايل نادال في ربع النهائي.



وأنهى "نولي" مباراته مع الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو 6-1 و6-4 في ختام ربع النهائي، والتي كانت قد توقفت بسبب المطر، وكان فيها الصربي متقدما 6-1 و2-1 في المجموعة الثانية.



وكان دجوكوفيتش المتوج في روما بأربعة القاب خسر دورة 2016 أمام البريطاني اندي موراي الذي فقد لقبه في الدور الثالث الثلاثاء الماضي.



من جهته تخطى زفيريف جون ايسنر 6-4 و6-7 (5-7) و6-1.



وهي المرة الأولى التي يتأهل فيها زفيريف (20 عاما) للمباراة النهائية لإحدى دورات الماسترز. وبات اللاعب الأصغر في الأعوام العشرة الأخيرة يخوض مباراة نهائية في دورات الماسترز، بعدما كان الصربي نوفاك دجوكوفيتش الأصغر في 2007 عن 19 سنة يحرز دورة ميامي. سيريانيوز 2017-05-21 00:07:54 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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