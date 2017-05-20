كشف مصدر مسؤول في قطاع النفط السوري عن التوصل لاتفاق بخصوص استئناف إمدادات النفط من إيران إلى سوريا خلال الايام المقبلة, وذلك بعد توقف دام عدة أشهر.

ونقلت صحيفة (الوطن) المحلية عن المصدر, لم تسمه, قوله ان إن "ناقلات النفط الخام، التي كانت تصل إلى سوريا من إيران، كانت قد توقفت منذ عدة أشهر, لأسباب مرتبطة باتفاقيات التعاون بين الجانبين، وحاليا تم الاتفاق على عودة العمل بها".

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وكشف المصدر عن " قرب عودة الخط الائتماني الإيراني النفطي للعمل"، مؤكدا "اقتراب وصول أول ناقلة نفط خام إلى المصب النفطي في بانياس ".

ووقعت سوريا وإيران عام 2013 على اتفاق لتنفيذ خط النفط الائتماني البالغ 3.6 مليار دولار أميركي.

وأضاف المصدر أن" أول ناقلة محملة بقرابة مليون برميل نفط خام ستصل خلال الأيام القادمة، ومن ثم سيتبعها ناقلات أخرى يتم الاتفاق على موعدها لاحقا".

وبين المصدر "في حال العودة إلى الوضع الذي كان قائما سابقا، فسوف نشهد وصول ناقلتين إلى ثلاث نواقل شهريا من إيران، كل منها محملة بمليون برميل نفط خام"، مشيرا إلى أن "الناقلة الواحدة تشغل مصفاة بانياس لمدة عشرة أيام".

وكان وزارة النفط أعلنت منذ ايام عن توقيع مجموعة من العقود الائتمانية والعقود طويلة الأجل وعقود الطاقة الفائضة والطاقة البديلة الأمر الذي سينعكس إيجابا على القطاع النفطي ويحقق استقرارا نسبيا .

ويعاني قطاع النفط من خسائر كبيرة جراء عقوبات اقتصادية أحادية الجانب التي فرضت عليه، وسيطرة مسلحي المعارضة على جزء كبير من الآبار النفطية المتركزة في الشمال الشرقي في سوريا.

يشار الى ان خسائر القطاع النفطي في سوريا بلغت, خلال الأزمة 66 مليار دولار, بحسب وزارة النفط, حيث كشفت عن خطوات اتخذتها لتجاوز هذه الأزمة.