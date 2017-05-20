هدد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبدالله الغربي باغلاق سوق "الهال" في دمشق في حال استمرار عمليات التلاعب بالاسعار.

ونقلت صحيفة (الوطن) المحلية عن الغربي قوله ان " البضاعة أصبحت تمر عبر خمس حلقات في سوق "الهال"، مايؤدي إلى رفع الأسعار بشكل غير مقبول".

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وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حدد الشهر الماضي, بموجب قرار، الإجراءات المطلوبة من تجار سوق الهال الجملة أو نصف الجملة أو المفرق ومن باعة الخضار والفواكه، وعقوبات مخالفة هذه الإجراءات.

وأضاف “قسمنا المدن ومراكز المحافظات مع قدوم رمضان لمربعات لتوزيع الرقابة التموينية عليها”.

وشدد على ان رفع الاسعار في رمضان "ممنوع", متوعدا باتخاذ "اجراءات صارمة وعقوبات بحق المخالفين للأسعار خلال الشهر".

وتوعدت التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخراً بالتصدي للتجار المتلاعبين بأسعار الخضار، كاشفة عن العمل على اصدار قرار جديد يفضي إلى تنظيم سوق الهال.

وتشهد أسواق دمشق, ارتفاعاً في أسعار الخضار والفواكه، وتكون الاسعار متفاوتة حسب المنطقة ومزاجية البائع, وسط وعود حكومية مرارا بتخفيض الأسعار في الأسواق وتوعدها بإجراءات صارمة بحق المتلاعبين بالاسعار.