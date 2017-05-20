بدأت يوم السبت، عملية خروج الدفعة الثالثة من مسلحي حي برزة باتجاه شمال البلاد، بموجب اتفاق تم التوصل إليه مؤخراً بين النظام وفصائل معارضة مسلحة.

وذكرت وكالة (سانا) الرسمية، أن "عددا من الحافلات تجمعت في المنطقة لنقل الدفعة الثالثة من المسلحين وبعض أفراد عائلاتهم الرافضين للتسوية في حي برزة تمهيدا لاخراجهم باتجاه الريف الشمالي".

وتم في الـ 12 من الشهر الجاري اتمام المرحلة الثانية من اتفاق المصالحة في برزة وحي تشرين عبر خروج 1246 شخصا بينهم 718 مسلحا باتجاه الريف الشمالي.

وكانت عملية إجلاء مسلحين من حي برزة في دمشق، بدأت منذ نحو اسبوعين، في أول عملية إجلاء للمسلحين المعارضين من داخل أحد أحياء دمشق منذ بدء النزاع في 2011.

وشهد حي برزة أوضاع امنية متوترة, حيث تعرض لعمليات قصف ومعارك واشتباكات عنيفة بين مقاتلين معارضين والجيش النظامي منذ شباط الماضي.

وتوصل مقاتلون معارضون في حي برزة والقوات النظامية إلى اتفاق هدنة منذ حوالي 3 سنوات حيث تضمن الاتفاق وقف إطلاق نار وإدخال أغذية وفتح طرقات وإطلاق معتقلين من الحي لدى القوات النظامية، وبالمقابل تم فتح طرقات رئيسية مؤدية إلى الحي وتقع تحت سيطرة القوات النظامية.

يشار إلى أن مناطق بدمشق وريفها شهدت اتفاقات بين النظام والفصائل، تضمنت إجلاء عشرات آلاف المدنيين والمسلحين من مناطق كانت تحت سيطرتهم، أبرزها القابون وتشرين ومضايا والزبداني وداريا ومعضمية الشام