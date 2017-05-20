سقط 15 قتيلاَ وأصيب 63 اخرين بجروح, يوم السبت, جراء سقوط قذائف, مصدرها تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), على مدينة دير الزور.

وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان قذائف مصدرها تنظيم “داعش” سقطت على حيي هرابش والجورة بمدينة دير الزور,خلال الساعات الـ 24 الماضية, مما اسفر عن مقتل 15 وإصابة 63 شخصا بجروح معظمهم من الأطفال والنساء"

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وكان تنظيم “داعش” استهدف, يوم الخميس الماضي, بعدد من القذائف الصاروخية حي القصور بمدينة دير الزور ما تسبب بمقتل 3 مدنيين وإصابة 3 آخرين .

كما أصيب 3 مدنيين بجروح الجمعة الماضي نتيجة قنابل أطلقها داعش من طائرة مسيرة على حي القصور, في حين سقط منذ ايام ضحايا جراء قصف تنظيم “داعش” بالقذائف أحياء هرابش والجورة والقصور.

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لاسيما دمشق وحمص وحلب وحماه ودير الزور وإدلب ودرعا , لسقوط قذائف هاون وصاروخية, وحدوث انفجارات, في حين تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي, بمساندة الطيران الروسي, الأمر الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا.