رحبت "منصة القاهرة", يوم السبت, باستئناف محادثات السلام السورية في مدينة جنيف الشهر المقبل, مشيرة الى انها وضعت 3 مقترحات تتعلق بالدستور على طاولة المفاوضات.

وقال رئيس وفد منصة القاهرة إلى المحادثات السورية في جنيف، فراس الخالدي، في تصريح لوكالة (سبونتيك), إنّ منصته ترحب باقتراح المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، استئناف المحادثات السورية في منتصف شهر حزيران المقبل".

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وكان دي ميستورا اعلن امس ان الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف بشأن سوريا ستعقد في شهر حزيران المقبل.

وأشار الخالدي إلى أنه هناك 3 مقترحات موجودة على الطاولة، وهي " تعديل الدستور الحالي، وإعلان دستور جديد، وإعلان المبادئ الدستورية العامة مع تعليق الدستور الحالي".

وانطلقت مفاوضات جنيف 6 في 16 الجاري واستمرت لمدة 4 ايام, حيث شهدت اطلاق الية تشاورية بشان القضايا الدستورية والقانونية.

وكانت الجولة 5 من المفاوضات انتهت فى ال31 من اذار الماضي وقدم خلالها وفد النظام على مدى ثمانية أيام أوراقا عديدة للمبعوث الخاص كانت أولاها ورقة تتعلق بمكافحة الارهاب وورقة مبادئ عامة للحل السياسي في سوريا.

ولم يتحقق أي تقدم خلال جولات جنيف الستة, لكن تم مناقشة, 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب. في ظل خلافات بين المشاركين حول اولوية المواضيع, حيث يشدد وفد النظام على اولوية مناقشة ملف مكافحة الارهاب, في حين تشدد المعارضة على بحث مسالة الاسد والانتقال السياسي.