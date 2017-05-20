شكك نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الدوما الروسي فرانتس كلينتسيفيتش, السبت, في صدق تأكيدات البنتاغون بشأن عدم تكرار الضربات على سوريا، وذلك تعليقا على تصريحات رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الامريكية جوزيف دانفورد.











وقال كلينتسيفيتش, في تصريحات نقلتها وكالة نوفوستي الروسية, "يقول لكم أي رجل عسكري إن مفهوم "التهديد" له مجموعة واسعة من التفسيرات، ما يعني أن الأمريكيين ظلوا يحتفظون بالحق في ضرب سوريا في أي وقت".





وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، الجمعة، أن الضربات الأمريكية على سوريا لن تتكرر طالما لا يوجد تهديد لقوات بلاده هناك

وتابع كلينتسيفيتش أن "الأمريكيين أكدوا، في الواقع، على لسان دونفورد، أن الهدف من وجودهم في سوريا ليس محاربة "داعش" والتنظيمات الإرهابية الأخرى، وإنما الإطاحة بالرئيس بشار الأسد"، واصفا التصريحات الأمريكية بـ"ضباب كلامي"



وأضاف نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الدوما الروسي "من غير المستبعد أن القيادة الأمريكية العليا لن تقوم بالسيطرة على أفعال العسكريين لبعض الوقت، ما سيؤدي إلى المزيد مما يسمى بـ "التجاوزات" من قبل منفذي الأوامر", مشيرا إلى أن "الحديث عن القانون الدولي في مثل هذه الظروف أصبح بلا جدوى".



وكان التحالف الدولي ضد "داعش" بقيادة الولايات المتحدة أعلن رسميا أن طيرانه شن يوم الخميس الماضي ضربة على قافلة لقوة عسكرية متحالفة مع الجيش السوري، يعتقد أنها تحت قيادة إيران، في محيط قاعدة التنف في البادية السورية, وذلك بعد اكثر من شهر على استهداف امريكي لمطار الشعيرات بحمص.



سيريانيوز



