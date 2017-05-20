انتهاء المرحلة الثالثة من تسوية برزة بخروج 2672 شخصاً بينهم 1076 مسلحاً الاخبار المحلية شارك

أعلن محافظ دمشق بشر الصبان يوم السبت، انتهاء عملية خروج الدفعة الثالثة من مسلحي حي برزة باتجاه شمال البلاد، مما يمهد لعودة جميع مؤسسات الدولة إليه.











ونقلت وكالة الانباء سانا عن الصبان قوله ان "المرحلة الثالثة من اتفاق التسوية في حي برزة بدمشق انتهت بخروج 2672 شخصا بينهم 1076 مسلحا".



وكانت بدأت صباح يوم السبت، عملية خروج الدفعة الثالثة من مسلحي حي برزة باتجاه شمال البلاد، بموجب اتفاق تم التوصل إليه مؤخراً بين النظام وفصائل معارضة مسلحة.



وتم في الـ 12 من الشهر الجاري اتمام المرحلة الثانية من اتفاق المصالحة في برزة وحي تشرين عبر خروج 1246 شخصا بينهم 718 مسلحا باتجاه الريف الشمالي.



وكانت عملية إجلاء مسلحين من حي برزة في دمشق، بدأت منذ نحو اسبوعين، في أول عملية إجلاء للمسلحين المعارضين من داخل أحد أحياء دمشق منذ بدء النزاع في 2011.



وشهد حي برزة أوضاع امنية متوترة, حيث تعرض لعمليات قصف ومعارك واشتباكات عنيفة بين مقاتلين معارضين والجيش النظامي منذ شباط الماضي.







سيريانيوز

2017-05-20 21:38:58 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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