هنأ الرئيس بشار الأسد يوم السبت، الرئيس الايراني حسن روحاني بمناسبة فوزه برئاسة الجمهورية الإيرانية للمرة الثانية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن الرئيس الأسد ارسل برقية تهنئة للرئيس روحاني، وتمنى له وللشعب الإيراني "المزيد من النجاح والعزة والرفعة"، مؤكداً على "متابعة العمل والتعاون مع ايران بما يعزز أمن واستقرار البلدين والمنطقة والعالم".

وكان الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني, فاز يوم السبت, بدورة رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي جرت الجمعة بحصوله على نسبة 57,13 % من أصوات الإيرانيين.

وانطلقت يوم الجمعة، الانتخابات الرئاسية الإيرانية حيث تنافس 4 مرشحين على منصب الرئيس من بينهم الرئيس حسن روحاني.

وينتخب الرئيس في إيران لفترتين كحد أقصى، مدة الواحدة 4 أعوام، ويتبع في معظم صلاحياته للمرشد الأعلى.