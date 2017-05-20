أصدرت وزارة الصحة قراراً يقضي برفع أسعار بعض أصناف الأدوية, بمقدار يتراوح بين 25 – 200 ليرة سورية.

ونقلت صحيفة (البعث) المحلية عن مصدر صيدلاني قوله ان "زيادة الأسعار شملت نحو 10 أصناف من الأدوية كبعض أنواع المسكنات مثل فلاجين وسيتامول وبنادول إكسترا".

واشار الى " المسكن بناول اكسترا طرأ عليه زيادة بمقدار 200 ليرة".

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وكانت وزارة الصحة كشفت مؤخرا ان التعديلات السعرية على الادوية مرتبطة بتغير سعر الصرف.

وكانت آخر زيادة لسعر الدواء في عام 2015, حيث اصدرت وزارة الصحة قرارا يقضي برفع أسعار الدواء المنتج محليا بنسبة 50 %.

ويعاني المسنين والعديد من المصابين لاسيما بأمراض مزمنة من ارتفاع في أسعار الأدوية فضلا عن نقص في توفر أصناف من الأدوية بالمشافي والمراكز الصحية والصيدليات, ولا سيما في المناطق المحاصرة, وسط تطمينات مستمرة من وزارة الصحة بعدم حدوث اي فقدان كامل بالنسبة للادوية, مؤكدة ان مايجري هو حصول "انقطاعات جزئية ", يتم معالجتها باجراءات متواصلة, رغم التحديات التي يواجهها هذا القطاع.

ويواجه القطاع الدوائي تحديات خلال السنوات الأخيرة, أبرزها , بحسب وزارة الصحة, "تضرر المعامل وخروج بعضها عن الخدمة وتوقف بعض خطوط إنتاج الاصناف النوعية ,والإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب, والتي تسببت بنقص توريد المواد الأولية التي تعتمد عليها المعامل لإنتاج الأدوية, وارتفاع سعر الصرف, ما تسبب بارتفاع تكاليف الصناعة الدوائية باعتبارها تعتمد بشكل شبه كامل على المواد المستوردة".